Um morto e dois feridos ligeiros em despiste automóvel no concelho de Beja

Um helicóptero do INEM também esteve no local, mas acabou por não ser utilizado.

Para o local foram mobilizados 23 operacionais, apoiados por oito viaturas, dos bombeiros, GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Um homem morreu e outros dois ficaram feridos na sequência de uma colisão entre dois automóveis ocorrida hoje na Estrada Municipal 528, no concelho de Beja, indicaram os bombeiros locais.

Também esta tarde, um homem de 56 anos morreu hoje na sequência de um despiste na Autoestrada (A)3, em Ponte de Lima, do qual resultaram ainda um ferido grave e um ligeiro, disse à Lusa fonte dos bombeiros locais.

O acidente ocorreu pelas 17:16, quando o veículo, que "seguia no sentido sul/norte se despistou, galgou o separador e caiu, uns metros abaixo, numa estrada municipal na freguesia de Ribeira", acrescentou a fonte.



As três vítimas seguiam no carro que se despistou, tendo os dois feridos sido transportados para o Hospital de Viana do Castelo, informou ainda a corporação.



Segundo a página do Centro Distrital do Operações de Socorro estiveram no local 16 operacionais apoiados por seis viaturas.