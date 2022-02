Seca: Câmara do Sabugal toma medidas para garantir água nas explorações pecuárias

O autarca lembrou que o seu concelho é "muito forte" no setor da produção pecuária e que, por isso, o município vai reativar, sobretudo na zona da raia com Espanha, captações antigas de água para que sejam colocadas "ao serviço dos produtores pecuários para beberagem animal".

A Câmara Municipal do Sabugal, no distrito da Guarda, está a tomar medidas para assegurar o fornecimento de água às explorações pecuárias que venham a ser afetadas pela seca.

Segundo Vítor Proença, a autarquia do Sabugal vai, ainda, avançar com uma campanha de sensibilização dos habitantes do concelho para que tenham "cuidado com a utilização da água" e não cometam desperdícios.

O autarca disse à Lusa que também já solicitou uma reunião ao diretor regional de Agricultura, que gere a barragem do Sabugal, que abastece o regadio da região da Cova da Beira e fornece água para o abastecimento público de cinco concelhos da região, para "não acontecer aquilo que aconteceu em 2019".

Segundo o responsável, naquele ano "houve um descontrolo total no que diz respeito aos transvases para a albufeira do Meimão, o que deixou situações muito complicadas em termos de diversidade e de caudal ecológico no rio Côa".

"Logo na altura tivemos garantias, por parte do vice-presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), que tem a gestão da água, que isso não voltaria a acontecer, que iria ser fixada uma cota mínima que não pusesse em causa a biodiversidade e a questão do caudal ecológico. Nesse sentido, vamos novamente insistir para que o município seja informado sempre que há transvases", lembrou.