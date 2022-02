Homem de 77 anos morreu em Vizela em acidente de trator

Um homem de 77 anos morreu hoje em Vizela, no concelho de Guimarães, num acidente com o trator que conduzia, disse à Lusa fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Braga. .

O alerta foi dado pelas 17:39, tendo os meios à chegada a Santo Adrião se limitado a confirmar o óbito, acrescentou a fonte.

Ainda segundo o CDOS, o homem "terá caído do trator quando efetuava uma manobra de estacionamento, acabando por ficar com uma perna por debaixo de um pneu, entrando em paragem cardiorrespiratória e acabando por falecer". .

No terreno estiveram os bombeiros e a GNR de Vizela e uma ambulância do INEM.