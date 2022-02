Criança de um ano com covid-19 internada em ECMO no Hospital de São João

Uma criança de um ano, com diagnóstico de Covid-19, está internada na unidade de cuidados intensivos pediátricos do Centro Hospitalar Universitário São João.

"Dada a gravidade do quadro, a equipa clínica teve necessidade de assegurar ventilação mecânica e suporte circulatório com ECMO", lê-se num comunicado enviado esta manhã à Renascença.

A criança, que estava internada no Centro Materno Infantil do Norte por Covid-19, foi transferida esta noite para o CHUSJ por alterações cardíacas.

A técnica de ECMO é muitas vezes o último recurso para tratar pessoas com doenças graves respiratórias e/ou cardíacas, em que a máquina de circulação garante as trocas gasosas do sangue e a distribuição desse sangue oxigenado a todos os órgãos.

A diretora clínica, Profª Maria Joao Baptista, deverá prestar esclarecimentos adicionais sobre o caso às 18h00 deste sábado, em conferência de imprensa no hospital.