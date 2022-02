Covid-19: Bebé nos cuidados intensivos do Hospital São João encontra-se estável

O bebé de 13 meses com covid-19 internado na última noite nos cuidados intensivos do Hospital São João, no Porto, e que necessitou de Oxigenação por Membrana Extracorporal (ECMO), "está estável", adiantou hoje a diretora clínica.

Segundo Maria João Baptista, após ter sido ligado a ventilação mecânica, o "bebé foi ficando estável", estando a "equipa clínica a prestar todos os cuidados de que necessita".

"Posso dizer que a situação está controlada", acrescentou.

A especialista revelou que o bebé deu entrada no hospital "com covid-19 e com um quadro clínico compatível com a existência de uma miocardite".

Detalhando, Maria João Baptista explicou que o bebé "estava clinicamente muito doente, tinha arritmias cardíacas que foram muito difíceis de controlar (...) necessitou de ser ventilado mecanicamente e, apesar de todas as medidas que foram instituídas, entrou num choque cardiogénico, em que o coração deixa de ser capaz de assegurar a circulação do sangue pelo corpo e houve a necessidade de colocá-lo em ECMO".

"Posteriormente o bebé foi ficando estável, a equipa clínica está a prestar todos os cuidados de que necessita e posso dizer que a situação está controlada", disse, admitindo que, apesar de ser "um quadro grave, que inspira cuidados", é um "excelente sinal saber que o bebé respondeu bem ao ECMO e que ficou estável".