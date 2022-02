Boletim DGS. Mais de 41 mil novas infeções e 44 mortes nas últimas 24 horas

O índice de transmissibilidade (Rt) nacional mantém-se em 1,05, o que significa que cada infetado com Covid-19 contamina em média mais do que uma pessoa.

Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais 44 mortos e 41 511 infetados com Covid-19, de acordo com o relatório epidemiológico diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

A região Norte registou o maior número de novas infeções, 15 984; seguido de Lisboa e Vale do Tejo, com 11 856 casos, e o Centro com 8 265. O Algarve está com 1898 novos casos, o Alentejo com 1806, os Açores com 1097 e a Madeira com 605.

No que diz respeito a óbitos, morreram 17 pessoas em Lisboa e Vale do Tejo, 13 na região Norte, 9 no Centro, 2 no Alentejo e Açores e 1 no Algarve.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 2.884.540 casos da doença. dos quais 20.171 morreram e 2.226.548 conseguiram recuperar.

Evolução da Covid-19 em Portugal