Autarcas pedem revisão dos valores mínimos de exploração elétrica nas barragens

O presidente da Câmara de Ponte de Barca, onde se situa a barragem do Alto Lindoso, revela na Renascença que já pediu à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) para estudar “se os limites definidos no contrato de exploração com a EDP são os adequados”.



O social-democrata António Marinho sustenta que a situação atual de seca extrema “mostra que os valores definidos para os níveis mínimos de exploração podem estar desadequados”.

"Por isso, pedimos à APA para rever, para analisar, para estudar, até com base nestes níveis mínimos históricos, se os limites definidos no contrato de exploração com a EDP são os adequados”, explica.

Para o autarca, trata-se de “saber e perceber o impacto ambiental que esta situação acarreta e para isso é preciso, previamente fazer um estudo de impacto ambiental, e depois saber se estes níveis - quer ao nível das cotas nas barragens, ou das albufeiras, quer nos caudais mínimos - são os adequados”.

De acordo com António Marinho, a cota mínima de exploração é de 280 metros, o que, “pelo contrato de concessão, ainda poderia estar a produzir energia”. Ou seja, a barragem “tem uma cota máxima que ronda os 340 metros e, neste momento, está nos 289, e o limite definido como mínimos de exploração - abaixo dos quais será interdita a exploração de energia elétrica ou a produção de energia- situa-se nos 280 metros”.

“Isto significa que ela [a barragem] pelo contrato de concessão ainda poderia estar a produzir energia”, sublinha.

O autarca saúda a decisão do Governo que suspendeu a exploração elétrica durante um mês, mas António Marinho entende que “peca por tardia, porque a própria EDP, reconhecendo os níveis extremamente baixos da barragem do Alto Lindoso - quando o governo decidiu cancelar a produção, ou proibir a produção - já não estava a produzir há quatro ou cinco dias”.

A Câmara de Ponte da Barca defende, por outro lado, a necessidade de “adequar a gestão de produção de energia elétrica - as necessidades que o país tem - com os limites que este território impõe, nomeadamente as suas infraestruturas e acima de tudo também as questões ambientais”.