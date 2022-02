Termas de Chaves abrem com novidades no sábado

As Termas de Chaves iniciam no próximo sábado mais uma época termal. E a primeira novidade prende-se com a possibilidade de se reservar tratamentos e adquirir produtos e serviços à distância de um clique através de uma loja online.

Dentro de portas a prioridade continua a ser a segurança dos aquistas e profissionais de saúde através do uso obrigatório de máscara, desinfeção das mãos e marcação prévia de consultas.

Segundo Fátima Pinto, administradora do balneário flaviense “as termas são, desde sempre, um espaço seguro pois cumprem plano rigoroso de higienização e desinfeção e um conjunto de análises muito específicas para se manterem em pleno funcionamento, pelo que não tem de haver receio por parte dos aquistas que nos visitam”.

Em 2019 passaram pelas termas de Chaves quase 8.000 aquistas, o maior número de sempre, e as expetativas para este ano são “de crescimento, não só para as nossas termas, mas para todo o setor”.

A administradora destaca que as “Termas de Chaves são também um ativo muito importante para a economia regional, em especial para o setor hoteleiro e de restauração”, acreditando que a abertura do complexo “tenha um impacto positivo também nestes setores”.