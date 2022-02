Seca. Em Montalegre não há memória de tão pouca água na barragem

Em Montalegre, não há memória de um nível tão baixo de água na barragem do Alto Rabagão, um sinal da seca que preocupa autarcas, população e quem vive dos negócios impulsionados pela albufeira.

A paisagem que envolve esta barragem está árida. O nível da água desceu mais de 30 metros, afastando-se das aldeias que envolvem a albufeira conhecida localmente como a barragem dos Pisões que é uma atração turística em Montalegre, no distrito de Vila Real.

Em Viade de Baixo, no viveiro da Quinta do Salmão, Domingos Lemos revela um olhar preocupado com o futuro e disse que, em 31 anos de trabalho neste viveiro de trutas, nunca viu "nada disto".

"É a primeira vez que se vê assim tão pouca água na barragem. Teima em não chover e se não chove não pode haver água", apontou.

O encarregado deste viveiro explicou que foi já necessário transferir a estrutura onde estão os peixes para partes "mais fundas" da albufeira, agora preenchida com pequenas ilhas inexistentes até há uns meses atrás.

"E o que implica no trabalho é que, agora, a água fica muito gelada, é pouca água e arrefece muito rápido e, se assim continuar de verão, vai aquecer muito rápido e o peixe não aguenta estas temperaturas", explicou, salientando que em causa "pode estar a produção" e os "postos de trabalho".

Aqui trabalham seis pessoas e a produção média anual é de cerca de 350 toneladas de trutas que são vendidas para grandes superfícies.