O índice de transmissibilidade (Rt) desce em dia com, mais 50 mortes e 47 mil casos de Covid-19 em Portugal, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).



O Rt nacional cai de 1,09 para 1,05 e no continente reduz de 1,10 para 1,05, o que significa que cada infetado com Covid-19 contamina em média mais do que uma pessoa.

O outro indicador da matriz de risco, a taxa de incidência continua a subir. Esta sexta-feira, a incidência nacional sobe de 7081,7 para 7163,7 casos de Covid por 100 mil habitantes e no continente de 7111,8 para 7207,0.

O maior aumento diário de casos acontece na faixa etária 40-49 anos, com mais 8.398 infeções e entre os 30-39 anos, com 7.990 novos casos.

No último dia, morreram 31 pessoas com mais de 80 anos, nove entre os 70-79 anos, seis na faixa 60-69, três entre os 50-59 anos e uma nos 40-49.

O número de internados em enfermarias e cuidados intensivos é agora de 2.445 doentes, mais cinco em comparação com o dia anterior.

Mas analisando apenas as unidades de cuidados intensivos, há mais 19 pacientes internados, num total de 174.