Risco de hospitalização com a Ómicron é 75% inferior a com Delta

Quem ficar infetado com a variante Ómicron da Covid-19 tem um risco de hospitalização 75% inferior ao de ser infetado com a variante Delta. É o que conclui uma investigação que contou com peritos da Direção-Geral de Saúde e do Instituto de Saúde Ricardo Jorge (INSA).

O estudo – que ainda aguarda a revisão de pares – conclui que as pessoas infetadas com a Ómicron ficam, em média, menos quatro dias internadas do que as infetadas com a Delta.

Além disso, o risco de morte é 86% inferior na comparação com a variante anterior.

Os peritos analisaram perto de 16 mil casos positivos diagnosticados durante o mês de dezembro.

Os 15.978 participantes no estudo tinham 16 ou mais anos e 6.581 estavam infetados com a variante Ómicron. Os 9.397 restantes tinham a variante Delta.

Neste grupo (Delta), 148 doentes (1,6%) tiveram de ser internados, ao passo que no grupo dos infetados com Ómicron houve apenas 16 (0,2%) hospitalizações e com permanência no hospital “significativamente menor”.

Todas as mortes relatadas (26) foram de participantes doentes com a variante Delta.

A investigação portuguesa vem, assim, ao encontro das conclusões de estudos no Reino Unido ou nos Estados Unidos, numa altura em que a variante Ómicron representa já mais de 90% das infeções em Portugal.