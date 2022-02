Presidente do IPO de Lisboa: é preciso apostar na valorização dos profissionais de saúde

O Serviço Nacional de saúde "terá muita dificuldade em cumprir a sua missão" caso não se aposte na valorização das carreiras dos seus profissionais.

Em declarações à Renascença, o presidente do IPO de Lisboa defende que "não há uma correta valorização da especialização que os profissionais de saúde precisam".

“A pandemia mostrou-nos que podemos ser mais ágeis nalguns processos. Mas, as decisões de fundo relativamente à valorização das carreiras e à valorização remuneratória dos profissionais são independentes da pandemia e já tardam. E sem elas o SNS terá muita dificuldade em cumprir a sua missão”, constata João Oliveira.

Por isso, alerta para a importância de “rever a forma como se consideram, dentro do Estado Português, os recursos humanos na saúde, porque de uma maneira geral não há correta valorização da especialização que os profissionais de saúde necessitam de ter”.

“Não há uma equilibrada progressão nas diferentes carreiras. Há demasiados anos de paragem das progressões e isto faz com que os profissionais não vejam o seu correto reconhecimento tanto em termos remuneratórios, como em termos de progressão, como em termos de equilíbrio entre as diferentes carreiras que têm diferentes funções dentro do serviço”, acrescenta.