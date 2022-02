Portugal precisa fazer mais 1,2 milhões de rastreios oncológicos por ano

O diretor do Programa Nacional para as Doenças Oncológicas estimou esta sexta-feira ser necessário realizar anualmente mais 1,2 milhões de rastreios ao cancro da mama, colo do útero e colorretal para abranger mais de 90% da população elegível até 2025.

Este é um objetivo proposto no Programa Europeu de Luta Contra o Cancro que José Dinis considera poder ser conseguido antes de 2025 “tomando como referência os resultados obtidos em 2019, bem como o alargamento do rastreio a toda a região de Lisboa e Vale do Tejo em 2022”.

“No rastreio do cancro do colo do útero, estima-se um défice de cerca de 200 mil convites [para rastreio] por ano. Considerando que se trata de um rastreio centrado exclusivamente na atividade do médico de família e a estabilidade do défice entre 2016 e 2019, será necessário explorar mecanismos adicionais para garantir o sucesso em 2025”, disse José Dinis numa sessão online de apresentação dos Resultados dos Rastreios Oncológicos de Base Populacional 2019 e 2020, no âmbito do Dia Mundial de Luta Contra o Cancro.

No rastreio do cancro do cólon e reto, é estimado um défice de cerca de 900 mil convites por ano, com o diretor do Programa Nacional para as Doenças Oncológicas a considerar que “é o único rastreio cuja população elegível inclui homens e mulheres pelo que é o programa com maior população a rastrear por ano”, enquanto para o cancro da mama será necessário realizar cerca de 120 mil convocações por ano.

Em declarações à agência Lusa, José Dinis afirmou que este é “o desafio de Portugal, e de todos os países europeus em que cada um segue a diferentes velocidades, para o qual a Europa contribuirá com fundos para o reforço dos programas”, estando já previsto no Plano de Recuperação e Resiliência.

José Dinis adiantou que os países devem estabelecer políticas nacionais alinhadas com as políticas europeias para atingir os objetivos propostos que serão objeto de monitorização europeia e que em Portugal já estão a ser analisadas estratégias para incentivar mais pessoas a aderirem ao rastreio, nomeadamente as que são acompanhadas fora do Serviço Nacional de Saúde.

Na apresentação dos Resultados dos Rastreios Oncológicos, José Dinis salientou “a recuperação acentuada em 2021” da atividade de rastreio do cancro da mama, comprovada pelo aumento do número de convites e do número das mulheres rastreadas, recuperando o padrão de subida que se vinha notando desde 2016.