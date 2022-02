Ministro quer ouvir autarquias sobre o lítio na próxima semana

O ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, quer reunir-se com "todas as autarquias envolvidas" no projeto de prospeção de lítio "entre a próxima quarta-feira e próxima sexta-feira".

Este é "o tempo de falar com todas as autarquias envolvidas" na prospeção para possível exploração de lítio em Portugal, afirmou esta sexta-feira o governante, adiantando que vai convocar os municípios "para reuniões entre a próxima quarta-feira e a próxima sexta-feira".

Numa conferência de imprensa, nas instalações da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) no Porto, Matos Fernandes lembrou todos os passos deste processo, que começou por identificar 11 áreas com potencial de exploração deste metal e que, devido aos resultados de sucessivos estudos de impacte ambiental, acabou por reduzi-las a seis.