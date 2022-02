Luta contra Cancro. Mais de 7.600 utentes esperavam por cirurgia no fim de 2021

De acordo com dados provisórios avançados à Renascença pelo Ministério da Saúde, no final de 2021 existia um total de 7.673 utentes em Lista de Inscritos para Cirurgia (LIC), em serviços de Oncologia.

Os mesmos dados indicam que um total de 58.006 utentes com Neoplasia Maligna foram operados durante o ano de 2021, tendo-se verificado um aumento de 23,8% relativamente ao mesmo período de 2020 e uma subida de 19,2% em comparação com 2019.

O indicador referente à percentagem de intervenções cirúrgicas que ultrapassam os Tempos Máximos de Respostas Garantidos (TMRG) continua a decrescer.

A dezembro de 2021 tinham ultrapassado os TMRG definidos 21,4% dos operados, o que representa um decréscimo de 3,3 pontos percentuais em relação a dezembro de 2020 e de 2,7 pontos percentuais face a igual período de 2019.

A mediana do tempo de espera para cirurgia não ultrapassou os 32 dias, um valor semelhante ao registado em 2019 e em linha com os anos anteriores.

A dezembro de 2021, os hospitais com a mediana do tempo de espera em LIC mais alta eram: Hospital Beatriz Ângelo (67 dias), ULS Guarda (58 dias), Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto (56 dias); Centro Hospitalar Médio Tejo (47 dias) e Centro Hospitalar Lisboa Ocidental (45 dias). Realça-se que ocorreu decréscimo da média do tempo de espera dos doentes operados face a 2019 (-5,6%) e a 2020 (-10,5%).

Nesta sexta-feira assinala-se o Dia Mundial contra o Cancro, ainda em contexto pandémico.

A data é definida a nível local. O calendário português apresenta vários dias de luta contra o cancro e diferentes tipos de cancro.

"Por cuidados mais justos" é o tema da nova campanha de três anos para o Dia Mundial do Cancro, um dos mais importantes dias de consciencialização da saúde no ano liderado pela União Internacional para o Controle do Cancro, que tem como foco a promoção da equidade na prestação de cuidados de saúde para todas as populações.