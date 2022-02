Hospitais recorrem a horas extraordinárias para substituir profissionais infetados. "Problema é transversal a todo o país"

Os administradores hospitalares estão preocupados com o elevado número de profissionais de médicos e enfermeiros ausentes do trabalho em várias unidades hospitalares do país, por estarem infetados com a Covid-19, situação que está a ser resolvida com recurso a horas extraordinárias.

Em declarações à Renascença, Xavier Barreto, da direção da Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares (APAH) reconhece que a ausência de médicos e enfermeiros, devido aos casos de isolamento obrigatório e por estarem a dar apoio a filhos, "é transversal a todo o país".

No entanto, este responsável assegura que, para já, não há "atividade em risco de rutura, nem informação de paragem de atividade, seja em blocos cirúrgicos ou outro tipo de atividade".

Xavier Barreto explica que "os hospitais estão a conseguir gerir estas ausências com recurso a horas extraordinárias, em grande parte dos casos".