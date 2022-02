Hospitais recorrem a horas extraordinárias para substituir profissionais infetados. "Problema é transversal a todo o país"

Os administradores hospitalares estão preocupados com o elevado número de profissionais de médicos e enfermeiros ausentes do trabalho em várias unidades hospitalares do país, por estarem infetados com a Covid-19, situação que está a ser resolvida com recurso a horas extraordinárias.

Em declarações à Renascença, Xavier Barreto, da direção da Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares (APAH) reconhece que a ausência de médicos e enfermeiros, devido aos casos de isolamento obrigatório e por estarem a dar apoio a filhos, "é transversal a todo o país".

No entanto, este responsável assegura que, para já, não há "atividade em risco de rutura, nem informaçõ de paragem de atividade, seja em blocos cirúrgicos ou outro tipo de atividade".

Xavier Barreto explica que "os hospitais estão a conseguir gerir estas ausências com recurso a horas extraordinárias, em grande parte dos casos".

A resolução do problema "dependerá das próximas semanas", acrescenta.

"Se, como tudo indica, estivermos numa fase descendente desta pandemia e o número de infeções estiver a descer, à partida, o problema não se agravará e tenderá a reduzir nas próximas semanas. Se eventualmente, isso vier a acontecer, temos de garantir que o funcionamento em rede do SNS vá colmatando essas eventuais falhas que venham a acontecer", frisa Xavier Barreto.

Reduzir isolamento para vacinados com reforço e assintomáticos

Xavier Barreto aponta, contudo, outra possibilidade: "ouvimos a Diretora-Geral da Saúde dar nota de que, eventualmente, se poderia reduzir o número de dias de isolamento, particularmente para pessoas já com a vacina de reforço e assintomáticas. Isso ajudaria a termos menos profissionais ausentes e, portanto, depende do número de novas infeções e de eventuais medidas que venhamos a tomar nas próximas semanas".

Este responsável da APAH lembra que "o isolamento não tem sido só por infeções. Os filhos têm contribuído muito para isto. Muitas vezes, falamos de profissionais com filhos menores e infetados e a necessidade de acompanhá-los em casa leva a que os profissionais faltem ao trabalho".

Ordem alerta para risco de colapso em hospitais do Centro

Já a Secção do Centro da Ordem dos Médicos alerta para o risco de colapso dos hospitais na região. Em causa está a ausência de centenas de profissionais motivada pela pandemia.

A Ordem dos Médicos sublinha que a situação é já preocupante nos hospitais de Aveiro, Coimbra, Leiria, Guarda, Castelo Branco e Viseu.

Como exemplo, o Centro Hospitalar de Leiria e o Centro Hospitalar do Baixo Vouga têm, cada um, perto de 100 profissionais em isolamento e, como tal, ausentes do trabalho.