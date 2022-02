Fornecimento de água interrompido em três freguesias de Gaia

O fornecimento de água vai ser interrompido nas freguesias de Mafamude, Oliveira do Douro e Santa Marinha, em Vila Nova de Gaia, entre as 23h00 de hoje e as 4h00 de sábado, anunciou a empresa Águas de Gaia.

Segundo uma informação publicada na página oficial de Facebook da empresa, esta interrupção prende-se com trabalhos de melhoria da qualidade do serviço, assente na "redução global de perdas e gestão da eficiência hídrica da rede de abastecimento de água".

De forma a evitar eventuais danos nas instalações ou habitações, os moradores nestas freguesias deverão assegurar-se de que todas as torneiras ficam fechadas, alertou.

"O Conselho de Administração apresenta, desde já, as suas desculpas pelo incómodo causado, garantindo, todavia, que os trabalhos serão executados com a máxima celeridade de forma a minorar as dificuldades dos moradores", sublinha a Águas de Gaia.

Na publicação, a empresa adianta que a interrupção acontecerá entre as 23:00 de hoje e as 04:00 de sábado a nascente da rua General Torres, rua Álvares Cabral e Avenida da República (troço compreendido entre a Ponte D. Luís e a rua do Agueiro).

Assim como a poente da Avenida D. João II, rua Azevedo Magalhães, rua Pinto Vieira, rua Silva Tapada e Bairro de Quebrantões, a sul do Rio Douro e a norte da rua de Angola, rua Estado da Índia e rua Raimundo de Carvalho (troço compreendido entre a Av. da República e a Av. D. João II).