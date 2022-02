Ex-diretor do Museu da Presidência nega esquema com presépios de Maria Cavaco Silva

Questionado pelo presidente do coletivo de juízes, Luís Ribeiro, se havia gizado um plano, como defendeu o MP, para obter benefícios económicos pessoais graças a obras que não lhe pertenciam, mas às quais podia ter acesso enquanto diretor do Museu da Presidência, Diogo Gaspar foi taxativo: "Não, claro que não".

Na sessão no Tribunal Central Criminal de Lisboa, o principal arguido do processo prestou declarações para explicar vários pontos da acusação do Ministério Público (MP). Nas situações abordadas esteve um contrato entre uma empresa do também arguido José Dias - com quem Diogo Gaspar confirmou ter tido uma relação entre 2006 e 2012 - e a Fundação Mercedes Calles y Carlos Ballestero para uma exposição com os presépios em Cáceres (Espanha).

O ex-diretor do Museu da Presidência Diogo Gaspar negou esta sexta-feira, em tribunal, ter elaborado um plano com o arguido José Dias para obterem benefícios financeiros através de uma exposição dos presépios da antiga primeira-dama Maria Cavaco Silva.

O contrato assinado em 2 de novembro de 2011 estabeleceu o pagamento de 30 mil euros à empresa do outro arguido. Confrontado com a imputação do MP de que teria feito crer à fundação espanhola que a empresa do seu então companheiro teria "a posse e a disponibilidade dos presépios de Maria Cavaco Silva", Diogo Gaspar vincou não estar ligado à conceção do contrato.

"Não sei, não passou por mim", começou por dizer, continuando perante as constantes questões do juiz: "O que estou a afirmar é que não conhecia os termos desse contrato. Só tive acesso a este contrato no âmbito deste processo. Não tenho nada a ver com o contrato: nem com os termos, nem com os montantes", explicou.

O ex-diretor do Museu adiantou que os presépios já estavam embalados e que o "transporte foi feito pela carrinha da Presidência, como em todas as exposições". Contudo, esclareceu que a empresa de José Dias teve custos neste projeto, nomeadamente ao nível da conceção e adaptação do espaço, a embalagem e o transporte do material expositivo, a produção do catálogo e a montagem do material de comunicação, além das despesas de recursos humanos.