Covid-19: Quase 5.000 pessoas inscreveram-se para doar sangue mas são precisas mais dádivas

Quase 5.000 pessoas inscreveram-se para doar sangue nos últimos dias e foram colhidas 3.808 unidades, na sequência do apelo do Instituto do Sangue e da Transplantação, mas esse reforço foi insuficiente para as necessidades dos hospitais.

Desde sábado e até às 12:30 de hoje, inscreveram-se nos três centros do Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST) "4.916 candidatos à dádiva, tendo sido colhidas 3.808 unidades de sangue", avançou hoje à Lusa fonte dessa instituição.

Segundo adiantou a mesma fonte, registou-se um "aumento no número de dadores inscritos" nos centros de Lisboa, Porto e Coimbra, um reforço de dádivas que permitiu "manter a resposta aos hospitais durante esta semana".

"Ainda assim, continuamos a necessitar de mais dádivas e mais pessoas dadoras para responder às necessidades dos hospitais, pois mantém-se as condições pandémicas", com um elevado número de infetados e de isolamentos profiláticos, alertou o IPST.