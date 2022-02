Apreendida "escultura desencaminhada" de João Rendeiro

A Polícia Judiciária recuperou uma escultura que pertence ao acervo de João Rendeiro, mas que se encontrava “desencaminhada”, refere a PJ em comunicado emitido nesta sexta-feira.

A obra pertence a um autor desconhecido e chama-se “Venezianischer Mohr (mouro veneziano). Foi encontrada num armazém em Alcabideche, após busca não domiciliária levada a cabo no local.

A escultura “agora recuperada, e que se encontrava desencaminhada, faz parte do acervo de obras de arte apreendidas a João Rendeiro, no âmbito de inquérito no qual se encontra condenado numa pena de 10 anos de prisão efetiva, pela prática de crimes de fraude fiscal qualificada, abuso de confiança qualificado e branqueamento”, refere ainda o comunicado.

Na terça-feira, a Polícia Judiciária fez buscas na casa do ex-banqueiro e apreendeu todos os bens de valor da família.

João Rendeiro está a ser julgado na África do Sul pelos crimes praticados em Portugal enquanto era presidente do BPP.