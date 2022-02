Tem 18 anos? Já pode tomar reforço da vacina Covid-19 em Casa Aberta

Veja também:

A modalidade Casa Aberta da dose de reforço da vacina para a Covid-19 passou esta quinta-feira a estar disponível para as pessoas com 18 ou mais anos, avança o Ministério da Saúde.

Podem deslocar-se aos centros de vacinação, sem marcação, os utentes "que tenham completado o esquema vacinal primário contra a Covid-19 há 150 ou mais dias".

A modalidade de Casa Aberta também está disponível para os utentes inoculados com a vacina da Janssen há 90 ou mais dias.



Para ser vacinado basta dirigir-se diretamente ao centro de vacinação, sem necessidade de qualquer tipo de marcação ou contacto prévio, reforçam os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, em comunicado enviado à Renascença.



A diretora-geral da Saúde deixou esta quinta-feira um apelo. Em declarações à Renascença, Graça Freitas apela aos pais que vacinem os seus filhos.

“Temos poucos milhares de crianças inscritas para vacinação. Estamos num processo de agendamento gradual. Temos poucos milhares de crianças inscritas e queremos fazer aqui um apelo aos pais e aos educadores que ainda não vacinaram as suas crianças com a 1.ª dose - e não estão, neste momento, a recuperar de Covid, porque essas não podem ser vacinadas - que as vacinem”, disse Graças Freitas.

Os passageiros que entrem em Portugal com certificado digital covid-19 vão deixar de ser obrigados a apresentar teste negativo nos aeroportos. A medida foi aprovada esta quinta-feira pelo Governo.