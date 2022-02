Relação conclui que caso de resíduos perigosos de São Pedro da Cova prescreveu

O Tribunal da Relação do Porto (TRP) declarou extinto por prescrição o procedimento criminal instaurado no âmbito da deposição de resíduos perigosos em São Pedro da Cova, no concelho de Gondomar, em 2001 e 2002.

A decisão do TRP, datada de 2 de fevereiro e a que a agência Lusa teve hoje acesso, surge na sequência dos recursos do Ministério Público (MP) e da freguesia de Fânzeres e S. Pedro da Cova, à absolvição, em 15 de julho de 2021, de cinco arguidos: quadros do conselho de administração da sociedade à qual cabia dar destino aos resíduos, e responsáveis de sociedades que tinham a disponibilidade das escombreiras das antigas minas de carvão de São Pedro da Cova.

Os juízes desembargadores Maria Dolores da Silva e Sousa (relatora) e Manuel Ramos Soares (adjunto) concluíram que o procedimento criminal se extinguiu por prescrição, em 08 de fevereiro de 2020, razão pela qual os recursos apresentados não puderam ser julgados.

A Relação do Porto diz que o MP deduziu acusação em 31 de janeiro de 2017 e todos os arguidos notificados antes de 08 de fevereiro de 2017, acrescentando que a prescrição ocorreria nesse dia, caso os arguidos não tivessem sido notificados da acusação.

Contudo, a suspensão da prescrição do procedimento criminal, que ocorreu automaticamente após a notificação de todos os arguidos da acusação do MP, não pode ultrapassar três anos.

Segundo o TRP, ocorrendo a consumação do crime em 08 de fevereiro de 2002, "e atenta a específica causa de suspensão da prescrição, "notificação da acusação", que não pode ultrapassar 3 anos, o prazo máximo de prescrição ocorreu em 08 de fevereiro de 2020".