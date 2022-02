PSP deteta três empresas sem alvará a fazer transporte de valores

A PSP dá conta que, perante esta situação, os polícias do Departamento de Segurança Privada apreenderam os valores envolvidos, mais de 600 euros em numerário, e duas empresas envolvidas vão ser objeto de procedimento criminal, uma vez que o exercício de qualquer função de segurança privada sem licenciamento constitui crime.

A Polícia de Segurança Pública refere em comunicado que as situações ilegais foram detetadas na quarta-feira durante uma fiscalização realizada na região centro a empresas de segurança privada que se dedicam ao transporte de valores.

A PSP sublinha que apenas as empresas que possuem alvará D podem exercer a atividade de transporte de valores, envolvendo exclusivamente pessoal de segurança privada detentor da especialidade de vigilante de transporte de valores.

Segundo esta força de segurança, as empresas detentoras de alvará D dispõem de medidas de segurança acrescidas, legalmente previstas, garantindo ao contratante do serviço maior resiliência do transporte, adequado ao risco inerente.

A PSP aconselha que as entidades e pessoas que contratam serviços de segurança privada deverão verificar previamente se as empresas se encontram licenciadas, nomeadamente pela informação disponibilizada publicamente pela PSP.

A polícia manifesta ainda "preocupação por haver profissionais de segurança privada que, por indicações expressas dos seus empregadores, possam ser expostos a riscos acrescidos pelo facto de transportarem valores sem as adequadas, regulares e legais condições".