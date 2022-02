Nova floresta nativa de dois hectares vai nascer em Gondomar

Uma nova floresta nativa, com cerca de dois hectares, vai começar a ser plantada no sábado em Covelo, concelho de Gondomar, num total de mil árvores e arbustos, disse fonte do Parque das Serras do Porto.

A iniciativa vai distribuir-se por dois momentos, sendo o primeiro no sábado, na qual está prevista a plantação de 700 árvores e arbustos, ficando o resto para ser plantado por alunos de escolas, acrescentou Raquel Viterbo, responsável da entidade que reúne os municípios de Paredes, Valongo e Gondomar na gestão daquele espaço verde comum.

Carvalhos, sobreiros, medronheiros, bétulas e freixos estão entre a "muita diversidade de árvores" que irão ser plantadas num espaço onde "antes foi feito o controlo das acácias", trabalho que foi financiado pelo Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR), "desbravando um terreno que era praticamente impenetrável", acrescentou.

A iniciativa visa dar "continuidade à reconversão ecológica desta interessante área, na proximidade do rio Sousa", assinala a publicação no Facebook do Parque das Serras do Porto.

As árvores e arbustos chegarão ao terreno oriundas do projeto de expansão da floresta nativa na Área Metropolitana do Porto denominado "Futuro - 100 mil árvores na AMP" bem como do Projeto Floresta Comum, do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, acrescentou a responsável.

Segundo Raquel Viterbo, irão estão 65 voluntários na plantação agendada para sábado.