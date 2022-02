Ministra da Agricultura. Seca "é o grande desafio que estamos a viver"

"O grande desafio que, neste momento, estamos a viver tem a ver com a seca. É um desafio e temos que ter uma resposta. Sabemos que, além da mitigação, temos de nos adaptar às alterações climáticas", afirmou a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, no encerramento do 8.º encontro de técnicos da Confagri -- Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal.

Entre as principais prioridades, a governante destacou o abeberamento animal, o acompanhamento do estado das culturas que não se desenvolveram, o levantamento das necessidades de investimento em transporte de água e compra de equipamentos para o abeberamento do gado.

Acresce ainda a necessidade de continuar a avaliar a possibilidade de instalar pontos de água e cisternas associadas a albufeiras de águas públicas.

Maria do Céu Antunes reiterou que o executivo já entrou em contacto com a Comissão Europeia para reforçar os adiantamentos de medidas de apoio, que permitam mitigar o impacto da seca, e simplificar a atribuição dos respetivos montantes.