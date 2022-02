Mais 53 mortos e mais 50 mil infetados com Covid-19

Veja também:

Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais 53 mortos e 50.447 novos casos de Covid-19. Segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde desta quinta-feira, há ainda um ligeiro recuo do número de internados. Há agora 2.440 internadas com Covid-19 nos hospitais portugueses, menos dois do que ontem, dos quais 155 em cuidados intensivos (mais seis do que ontem).

A região Norte continua a ser a que mais novos casos regista com 20.279, seguida de Lisboa e Vale do Tejo com 14.293 e o Centro com 9.455. Lisboa e Vale do Tejo ultrapassou esta quinta-feira o milhão de infetados desde o início da pandemia (1.010.845). O Alentejo regista 2.272 novos casos e o Algarve 2.103. Nas regiões autónomas, os Açores têm 1.511 novos casos e a Madeira 534.

Por distribuição etária, a faixa entre os 40 e os 49 anos é a que regista maior aumento, com 9.330 casos, seguida da faixa entre os 30 e os 39 anos com 8.718.

Das 53 vítimas mortais, 36 tinham mais de 80 anos, 11 têm entre 70 e 79 anos, cinco entre os 60 e os 69 anos e uma entre os 40 e os 49 anos.

Ainda segundo os dados da DGS, estão em isolamento quase um milhão e 300 mil pessoas.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 2.795.830 casos da doença, dos quais 20.077 morreram e 2.133.640 conseguiram recuperar.