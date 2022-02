Escola pública perdeu mais de 300 mil alunos. "As pessoas não querem ir para professores"

Acresce a isso a mobilidade associada à profissão: “Claro que andar com a casa às costas é um problema, mas só se anda com a casa às costas porque se quer, ninguém os obriga. E se se candidatam para todo o país, podem ser colocados em todo o país”.

Segundo esta responsável, a carreira docente também não se mostra suficientemente atrativa para os jovens, dadas as baixas remunerações, sobretudo em início de carreira. E isso, diz a presidente do Conselho Nacional de Educação “devia ser revisto”.

Por outro lado, a presidente do Conselho Nacional de Educação constata que “as pessoas não querem ir para professores, pois as escolas superiores de educação não tiveram este ano grande procura, porque havia a ideia de que há professores a mais”.

As escolas públicas perderam mais de 300 mil alunos na última década, indica o relatório do Conselho Nacional de Educação, com dados de 2020, revelado esta quinta-feira.

Uma as soluções defendidas pela presidente do Conselho Nacional da Educação, para o 3º Ciclo e Secundário, é permitir aos professores não se reformarem tão cedo, reduzindo, em contrapartida, a sua carga horária. E há, também. que corrigir as assimetrias entre o litoral e o interior, na formação de professores.

“Este ano, o que se verificou foi que as escolas superiores de educação do litoral não tiveram vagas suficientes para os candidatos que tinham, enquanto as escolas do interior ficaram com vagas a mais.

Se calhar, é preciso tomar medidas que orientem para essas situações mais específicas, quer com apoios de bolsas ou com incentivos ao alojamento”, propõe a presidente do Conselho Nacional de Educação.

FNE preocupada

Na frente sindical, as conclusões do relatório do Conselho Nacional de Educação são vistas com “muita preocupação”.

Em declarações à Renascença, o secretário-geral da FNE, João Dias da Silva, lamenta a inexistência de medidas para atrair os portugueses para a carreira docente

“Precisamos de fazer com que haja pessoas que têm formação para ser professores e que estão fora do sistema, atraí-los para voltarem a vir para a profissão docente.

Para isso, são precisas medidas de atratividade destas pessoas, renovando as suas condições de trabalho, as condições em que as pessoas são obrigadas, tantas vezes, a sair das suas residências para garantirem a oferta educativa”, conclui Dias da Silva.

Se, nos últimos 10 anos, houve menos alunos, por culpa da quebra da natalidade. João Dias da Silva alerta para o risco de se tirarem conclusões precipitadas: “não se pense que são necessários menos professores, por haver menos estudantes.”