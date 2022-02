DGS admite fim do isolamento para casos positivos sem sintomas

Veja também:

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, admite o fim do isolamento para pessoas com casos positivos de Covid-19, mas sem sintomas da doença. E ainda aventou mudanças no uso do máscara num futuro próximo.

“Para os casos, sim. Para os doentes, não. Os doentes continuam a ter direito ao seu isolamento, estão no auge da sua transmissibilidade”, anunciou em entrevista esta tarde na CNN Portugal.

A mesma responsável revelou que poderá haver uma “redução dos dias de isolamento e outras medidas para os contactos próximos dos infetados”, decisões condicionadas “pelos próximos dias”.



Sobre a utilização das máscaras, Graça Freitas enfatizou que este uso pode ser reservado apenas a certas alturas.

“Se houver um alívio da epidemia, podemos reservar, por exemplo, o uso das máscaras para uma altura em que estivermos outra vez a subir na sazonalidade”, disse.