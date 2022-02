Apenas alguns milhares de crianças agendadas para vacinação. Graça Freitas deixa apelo aos pais

“Temos poucos milhares de crianças inscritas para vacinação”. A revelação foi deixada na Renascença pela diretora da Direção-Geral da Saúde, que deixa um apelo aos pais e educadores.

“Estamos num processo de agendamento gradual. Temos poucos milhares de crianças inscritas e queremos fazer aqui um apelo aos pais e aos educadores que ainda não vacinaram as suas crianças com a 1.ª dose - e não estão neste momento a recuperar de Covid, porque essas não podem ser vacinadas -, que as vacinem”, disse Graças Freitas.

Nestas declarações, lembra que o país ainda está num período epidémico e ainda há muito casos entre os mais novos.

“Nós ainda estamos num período epidémico, ainda há muitos casos de doença entre as crianças e comparando a gravidade da doença com os pouquíssimos efeitos secundários da vacina vale a pena vacinar”, lembra a Diretora-Geral da Saúde.

Vai ser um fim de semana dedicado aos mais pequenos, entre os cinco e os 11 anos, para segundas e primeiras doses.



É possível agendar a vacinação desta faixa etária para os dias 5 e 6 de fevereiro. Para lá desta reabertura, o processo de administração da segunda dose em crianças já está previsto para decorrer entre 5 de fevereiro e 13 de março.