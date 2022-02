Serra D’Arga fora da prospeção de Lítio. “É o triunfo da racionalidade, dos argumentos e do conhecimento científico”, diz autarca de Caminha

O presidente da Câmara de Caminha, Miguel Alves, disse esta quarta-feira sentir-se “muito satisfeito”, com a decisão anunciada pelo Ministério do Ambiente, de excluir a Serra D’Arga, no alto Minho do processo de exploração de Lítio.

“Para nós é o final do processo e um final feliz. Estou muito satisfeito. Estou muito contente. Tenho uma mistura de alegria com um sentimento de dever cumprido. E hoje é um grande dia para o alto Minho porque esta vitória, esta exclusão da prospeção e pesquisa de lítio na Serra D'Arga é uma vitória do alto Minho, é uma vitória do concelho de Caminha e é um triunfo da união das pessoas com os movimentos cívicos, com os autarcas”, afirmou, à Renascença, o autarca.

Para Miguel Alves, a decisão hoje anunciada, constitui “o triunfo da racionalidade, dos argumentos e do conhecimento científico”, pelos quais se regeu “a nossa posição em conhecimento cientifico, no estudo da flora, da fauna, na capacidade de convencer quem decide de que a valia da Serra D'Arga, é a valia da sua paisagem, da sua biodiversidade, da sua cultura e do seu património”.

Refira-se que a Avaliação Ambiental Estratégica, promovida pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), concluiu que em seis dos oito locais analisados há condições para avançar a prospeção e pesquisa de lítio.

Num comunicado enviado às redações, o Ministério do Ambiente anunciou que ficam de fora do concurso, “as áreas ‘Arga’ e ‘Segura’, uma vez que a avaliação determinou que as restrições ambientais inibem a prospeção e consequente exploração”.