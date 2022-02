Prospeção de lítio na Guarda? "Território não está a ser salvaguardado", avisa autarca

O presidente da Câmara da Guarda promete estar atento aos próximos passos no processo de prospeção de lítio.

Depois de o Governo ter anunciado que há condições para avançar em seis dos oito locais analisados, o autarca Sérgio Costa confirma à Renascença que vai recolher todos os pareceres técnicos para tentar evitar o avanço da prospeção de lítio no concelho.

"Vamos estar muito expectantes com os estudos de impacte ambiental, na medida em que continuam lá sinalizadas zonas com valor patrimonial e arqueológico muito importantes no nosso território", refere.

Sérgio Costa alega, por outro lado, que esse território "não está a ser salvaguardado, porque acresce, ainda, dizer que boa parte desta área encontra-se dentro do GeoParque Estrela".