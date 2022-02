Pandemia deixou por rastrear centenas de cancros

“Medidas no sentido de acessibilidade ao médico de família, no diagnóstico de um possível cancro, isto é, exames complementares de diagnóstico, na imediata referenciação para os hospitais e para que efetivamente haja uma ala e bloco operatório, completamente livres, para que esses doentes sejam operados em tempo”, defende.

O presidente do Núcleo Regional do Norte da LPCC considera que não há mais tempo a perder e o próximo Governo deve tomar medidas urgentes.

“Não conseguimos detetar, devido à paragem do rastreio e à diminuição de pessoas rastreadas, cancros em fase precoce. Portanto, vão-nos cancros, em fase muito mais tardia, o que, obviamente, vai indiciar uma sobrevivência muito curta e com má qualidade de vida”, afirmou.

O presidente do Núcleo Regional do Norte da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC), Vitor Veloso, alerta para as consequências que a pandemia pode ter para centenas de pacientes que não realizaram um rastreio de base populacional, em tempo útil.

Na próxima sexta-feira, dia 4 de fevereiro, assinala-se o Dia Mundial do Cancro. O Núcleo Regional do Norte da LPCC aproveita a data para, mais uma vez, apelar à importâncias da igualdade no acesso aos cuidados de saúde.

Este núcleo assinala o dia, com a inauguração da nova lona na fachada do edifício da sua sede, na Areosa, com a entrega de 14 bolsas de investigação a jovens investigadores no valor de 168 mil euros.

Será também lançado um balão de ar quente e efetuada a Cerimónia das Luminárias, para homenagear os sobreviventes do cancro e os que lutam pela sobrevivência.