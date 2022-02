Odemira. Roteiro Mira a Terra inicia novo ciclo nas escolas

Há 23 atividades disponíveis, adaptadas aos programas curriculares e organizadas por ciclo de ensino, do pré-escolar ao secundário e profissional, em articulação com várias entidades parceiras.

As atividades são “gratuitas e organizadas por área temática, local de intervenção e ciclo de ensino”, para que possam oferecer uma maior diversidade de experiências e igualdade de oportunidades aos alunos do concelho, no decorrer do percurso escolar.

Esta é uma ação do Grupo de Ciências Experimentais e Território do Projeto OdeTE – Odemira Território Educativo, promovido precisamente pela autarquia, tendo sido lançada como projeto-piloto no ano letivo de 2019/2020.

Depois de dois anos limitados pelas restrições de prevenção à pandemia, “preconiza-se que este ano letivo seja marcado pela proximidade, dando preferência às atividades presenciais, realizadas com as devidas condições de segurança”, indica a mesma nota.

As Ciências Experimentais e Território são “uma das dimensões estruturantes do programa OdeTE”, que pretende “construir Odemira como um território educativo, aberto e inclusivo”, através da integração da comunidade escolar com os vários agentes locais. Tudo, para a “promoção do sucesso escolar através do trabalho em rede, fortalecimento da relação entre os pares e crescimento da atratividade da escola”, esclarece o município.

É disponibilizado apoio logístico relacionado com o agendamento das atividades incluídas no Roteiro, nomeadamente a disponibilização de transportes.

Os docentes das escolas do concelho podem efetuar as inscrições para as atividades até dia 15 de fevereiro, através do portal Odemira Território Educativo, em http://odemiraterritorioeducativo.cm-odemira.pt.