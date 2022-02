Covid-19. Letalidade é 24 vezes menor do que há um ano. Porquê?

O pico da quinta vaga da Covid-19 foi ultrapassado na passada semana. A análise é do matemático Óscar Felgueiras, que tem colaborado com o Governo ao longo da pandemia.

Perspetiva-se uma descida lenta?

À partida pode ser até uma descida relativamente rápida, à semelhança do que foi a subida, quando apareceu a variante Ómicron. Nas crianças até aos 9 anos já se registou uma diminuição da incidência de contágios de 12% nos últimos sete dias. Os mais novos foram os primeiros a passar o pico.

Os especialistas preveem que essa descida se alargue às restantes faixas etárias. Há, no entanto, uma situação a ter em conta: por causa dos ajuntamentos, nos últimos dias de campanha e no próprio dia das eleições, admite-se que possam ter ocorrido mais contágios - como no caso do próprio primeiro-ministro. E, por isso, é possível que possa surgir ainda alguma perturbação nesta tendência de abrandamento, mas que será passageira.

Número de mortes vai descer?

O relatório diário da DGS registou 63 óbitos na terça-feira, sendo o valor mais elevado em quase um ano. Desde 23 de fevereiro do ano passado que não havia um número tão elevado.

Contudo, os especialistas alertam que é natural, porque primeiro começam a diminuir os casos diários e só mais tarde os óbitos. O mais provável é que o número de mortes possa ainda aumentar durante algum tempo, porque corresponde a pessoas que, entretanto, são hospitalizadas, e só mais tarde é que acabam por falecer.

Há menos casos de mortes por Covid do que há um ano?

Sim. Pois, apesar de o número de casos diários ser muito superior, os óbitos são claramente menos.

Comparando janeiro deste ano, com janeiro de 2021, no mês passado tiveram Covid-19 1. 277. 754 e morreram menos de mil (992). No mesmo período do ano passado, com 305.692 mil infetados, morreram 5.785 pessoas.

São 24 vezes menos óbitos em relação ao número de casos. A letalidade da Covid em janeiro do ano passado foi de 1,89% e a deste ano foi de apenas 0,07%. Há um ano, em média, por cada mil pessoas com Covid morriam 19. Agora, por cada mil, morre em média menos de uma pessoa (0,7).

Fazendo as contas à letalidade, em janeiro do ano passado morreu uma pessoa em cada 53 que contraíram Covid, já este ano no mesmo mês, morreu uma em cada 1.288 que contraíram a infeção.

Estes números mostram como a vacinação, associada à menor agressividade da atual variante Ómicron, tem contribuído para reduzir a gravidade da doença provocada pelo novo coronavírus.