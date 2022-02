Centros educativos. Número de jovens internados aumentou em 2021

A DGRSP indica também que a maioria dos jovens (88%) internados eram rapazes e 74% tem idades entre os 16 e 19 anos, existindo dois adolescentes com 13 anos, 13 com 14 anos e 15 com 15 anos.

Do total de 116 jovens internados, 11 (9,48%) eram de nacionalidade estrangeira.

A DGRSP sublinha igualmente que metade dos jovens internados cometeram crimes contra as pessoas, nomeadamente ofensas à integridade física voluntária simples e grave, ameaças, coação, difamação e coação, e contra o património, como roubo e furto.

De acordo com o relatório, cerca de metade dos adolescentes internados em centros educativos são oriundos de tribunais da zona da Grande Lisboa.

O mesmo documento mostra ainda que, no ano passado, a DGRSP recebeu das entidades judiciais um total de 135 solicitações judiciais para execução de medidas em centro educativo, representando este número 8,84% do total de 1.527 solicitações recebidas para execução de medidas no âmbito do processo tutelar educativo.

A DGRSP avança que se verificou um crescimento de 37,75% em relação a 2020, com mais 37 solicitações, mas os dados dos últimos dez anos, entre 2012 e 2021, indicam que se registou uma diminuição de 71,34%.

"Depois da diminuição acentuada em 2015, ano da publicação das primeiras alterações à Lei Tutelar Educativa, entre 2015 e 2019, os números apontaram para uma estabilização. Em 2020, voltou a registar-se uma diminuição mais acentuada, facto relacionado com a situação de pandemia da doença covid-19", indica ainda o relatório.