Vacinação Covid. Reforço em "Casa Aberta" para utentes com 30 ou mais anos

As pessoas com 30 ou mais anos que tenham completado o esquema vacinal primário há mais de 150 dias já podem tomar a dose de reforço na modalidade Casa Aberta, informaram esta terça-feira os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS).

Em comunicado, os SPMS indicam que esta modalidade mantém-se, “também, para as pessoas com 18 ou mais anos que foram vacinadas com a vacina da Janssen há 90 ou mais dias”.

A nota acrescenta que os utentes que reúnam estas condições podem “dirigir-se diretamente ao centro de vacinação, sem necessidade de qualquer tipo de marcação ou contacto prévio”.

“Destaca-se ainda que o Portal de Agendamento Online para vacinação possibilita, desde ontem à tarde, a solicitação do agendamento da primeira dose da vacina contra a Covid-19, de crianças dos 5 aos 11 anos, para que possam ser vacinadas nos dias 5 e 6 de fevereiro, em exclusivo para ambiente pediátrico, no local mais conveniente, de acordo com a disponibilidade e a capacidade instalada dos postos de vacinação existentes”, pode, ainda, ler-se.

O pedido de agendamento está disponível no portal de agendamento da vacina contra a Covid-19.

Portugal regista esta terça-feira mais 63 mortes e 50 mil novos casos de Covid-19, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

É o maior número de mortes num dia desde 23 de fevereiro de 2021, ou seja, em quase um ano.

O primeiro-ministro, António Costa, testou positivo à Covid-19, anunciou o gabinete do chefe do Governo de Portugal.

"O Primeiro-Ministro efetuou hoje um autoteste de rotina à Covid-19 tendo tido um resultado positivo. Esse resultado foi já confirmado por um teste antigénio", refere a nota de São Bento.

António Costa está sem sintomas e cumprirá um período de isolamento de sete dias.

Noutro plano, o autoagendamento para a vacinação contra a Covid-19 de crianças entre os cinco e os 11 anos voltou a abrir no portal online do Ministério da Saúde.

Desta feita, é possível agendar a vacinação desta faixa etária para este fim de semana, ou seja, para os dias 5 e 6 de fevereiro.