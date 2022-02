Portugal já atingiu o pico da quinta vaga, indica matemático

Veja também:

O matemático Óscar Felgueiras indica que Portugal atingiu o pico da quinta vaga da Covid-19 na semana passada.

"O número maior de casos terá sido registado no dia 25 de janeiro. Já passou cerca de uma semana sobre essa data e já estamos numa trajetória de início de descida que será mais percetível ao longo desta semana", explica, à Renascença.

O especialista que tem colaborado com o Governo, ao longo da pandemia, aponta que "é natural que haja uma perturbação" dos números, por causa do fim de semana eleitoral, mas indica que a tendência "não ocorreu de repente, já vínhamos com um processo de abrandamento de crescimento sustentado".

"Neste momento, esse abrandamento está a dar lugar ao início de uma descida. Nos próximos dias será mais evidente", refere.

Óscar Felgueiras acredita que há uma notória "desaceleração" do aumento de casos - "iam aumentando, mas cada vez menos" - e que a descida de casos será "relativamente rápida".

A faixa etária entre os 0 e os 9 anos foi a primeira em que o pico ocorreu, tendo uma descida de 12% em termos de incidência acumulada nos últimos sete dias.

"O pico terá sido atingido há cinco dias atrás e, desde então, houve essa redução. É uma descida bastante consistente na faixa etária com maior incidência", indica o matemático.

É, por isso, expectável que, nos próximos tempos, esta tendência se alastre pelas restantes faixas etárias, começando "pela geração dos pais" e acabando por "chegar a todos".

Portugal regista esta terça-feira mais 63 mortes e 50 mil novos casos de Covid-19,indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).