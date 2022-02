Paços de Ferreira constrói 60 habitações para arrendamento a preço reduzido

A Câmara de Paços de Ferreira e o Instituto de Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) celebraram um protocolo para a construção de 60 habitações destinadas a arrendamento a preços reduzidos.

Trata-se da primeira fase de um empreendimento localizado em Freamunde (segundo polo urbano do concelho), que procura corresponder às necessidades de "agregados familiares cujo nível de rendimento não lhes permite aceder a um imóvel adequado às suas necessidades".

Na cerimónia, realizada em formato digital, participaram Paulo Ferreira, vice-presidente da câmara, Júlio Morais, vereador da Habitação, e Arménio Ribeiro, presidente da Junta de Freguesia de Freamunde.

Ainda no âmbito das políticas de habitação desenvolvidas por aquele município do distrito do Porto, também já foi aprovada a empreitada de requalificação do conjunto habitacional de Arreigada, no valor de 2,6 milhões de euros.

Aqueles trabalhos incluirão substituição de caixilharias, aplicação de sistema de isolamento térmico pelo exterior) e substituição de telas de impermeabilização, entre outros melhoramentos.

Nas próximas semanas, acrescentou a fonte, "os restantes conjuntos habitacionais do município serão também aprovadas as respetivas obras, num investimento global de vários milhões de euros".

Os trabalhos em curso e os programados permitirão a "requalificação do parque habitacional propriedade da câmara municipal".