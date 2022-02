Covid-19. Imunidade é mais forte em recuperados após uma dose de vacina

Um estudo do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) confirmou que a resposta imune das pessoas que recuperaram de Covid-19 após uma dose de vacina é mais forte do que após toma de duas doses por quem nunca foi infetado.

Este é um dos resultados de um estudo que o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) tem vindo a conduzir sobre a resposta imune celular (mediada por linfócitos T) e mediada por anticorpos à vacina contra a Covid-19, ao longo do tempo.

Em análise estiveram 100 dos seus funcionários, sendo que 50 nunca foram infetados por SARS-CoV-2 e os restantes 50 são pessoas que recuperaram da doença.

De acordo com Artur Paiva, investigador do Serviço de Patologia Clínica do CHUC, "confirmou-se que a resposta imune é muito mais forte em indivíduos recuperados da infeção após uma dose de vacina do que em indivíduos 'naive' (que nunca foram infetados por SARS-CoV-2) após a toma de duas doses".

"Os resultados obtidos neste estudo, que foi aceite para publicação na revista científica internacional Clinical and Experimental Medicine, revelaram que, seis meses após a infeção por SARS-CoV-2, 48 dos 50 participantes recuperados da infeção mantinham proteção contra o vírus, ou pela presença de anticorpos IgG ou por linfócitos T específicos", revelou.

No entanto, "oito dos 50 participantes não apresentavam linfócitos T específicos para SARS-CoV-2".