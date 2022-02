Casa de João Rendeiro alvo de ação da PJ para arresto de bens

A Polícia Judiciária está nesta terça-feira na Quinta Patino, em Cascais, com vista a para apreender todos os bens de valor da família de João Rendeiro.

A noticia está a ser avançada por vários meios de comunicação social. Os bens deverão reverter a favor dos lesados do Banco Privado Português (BPP). O principal lesado é o Estado.



A operação, segundo a CNN Portugal, insere-se no âmbito do processo em que o ex-banqueiro está condenado a 5 anos e 8 meses de prisão.



A SIC está a avançar que além da casa de Rendeiro, as autoridades visitaram também um armazém em Cascais.

Na lista das autoridades como bens a apreeder estão as obras de arte, como quadros e esculturas, a que se somam por exemplo móveis, tapetes, faqueiros e tudo o que tenha valor considerável.



O ex-banqueiro foi condenado em três processos distintos relacionados com o colapso do BPP, tendo o tribunal dado como provado que retirou do banco 13,61 milhões de euros. Das três condenações, apenas uma já transitou em julgado e não admite mais recursos, com João Rendeiro a ter de cumprir uma pena de prisão efetiva de cinco anos e oito meses.

João Rendeiro foi ainda condenado a 10 anos de prisão num segundo processo e a mais três anos e seis meses num terceiro processo, sendo que estas duas sentenças ainda não transitaram em julgado.

O colapso do BPP, em 2010, lesou milhares de clientes e causou perdas de centenas de milhões de euros ao Estado.