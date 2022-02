Bacias do Barlavento e Lima com água muito abaixo da média

As bacias do Barlavento (com 14,4%) e do Lima (com 16,7%) mantinham-se, no final de janeiro, com a menor quantidade de água armazenada, em comparação com outras monitorizadas, segundo dados do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH).

No final do mês de dezembro, as bacias do Barlavento e Lima apresentavam uma disponibilidades de água de 14,3% e 22,2%, respetivamente.

As médias de armazenamento para o mês de janeiro são nas bacias do Barlavento e do Lima de 71,9% e de 61,5%, respetivamente.

De acordo com os dados, no final de janeiro estavam também com menor disponibilidade de água as bacias do Ave (35,9%), Sado e Mira (41,5%), Cávado (42%), Tejo (52,8%) e Arade (52,3%). Estas bacias desceram todas relativamente ao final do mês de dezembro.