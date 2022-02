50 mil novos casos de Covid-19 e 63 óbitos, o dia com mais mortes em quase um ano

Analisando apenas as unidades de cuidados intensivos, há menos cinco pacientes internados, num total de 155.

O número de internados em enfermarias e cuidados intensivos é de 2.437 doentes, menos 32 em comparação com o dia anterior.

O número de casos ativos aumentou para 592 mil. São mais 6.215 em comparação com o boletim de ontem. Há mais 6.130 contactos de vigilância.

Numa análise por regiões, o Norte regista 17 mortes e quase 20 mil novos casos de Covid-19 esta terça-feira.

Lisboa e Vale do Tejo tem mais 19 mortes e 14.243 casos, a região Centro 16 óbitos e 10.625 infeções, o Alentejo 1.887 casos e o Algarve quatro óbitos e 1.758 infeções.



Nas regiões autónomas, a Madeira regista mais quatro mortes e 981 novos casos e os Açores três óbitos e 1.542 infeções.



O Rt nacional é de 1,13 e no continente de 1,14, o que significa que cada infetado com Covid-19 contamina em média mais do que uma pessoa.

A taxa de incidência nacional está nos 6836, 6 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes. No continente é de 6848,7 casos.

O primeiro-ministro, António Costa, testou positivo à Covid-19, anunciou o gabinete do chefe do Governo de Portugal.

"O Primeiro-Ministro efetuou hoje um autoteste de rotina à Covid-19 tendo tido um resultado positivo. Esse resultado foi já confirmado por um teste antigénio", refere a nota de São Bento.

António Costa está sem sintomas e cumprirá um período de isolamento de sete dias.

Noutro plano, o autoagendamento para a vacinação contra a Covid-19 de crianças entre os cinco e os 11 anos autoagendamento para a vacinação contra a Covid-19 de crianças entre os cinco e os 11 anos voltou a abrir no portal online do Ministério da Saúde.

Desta feita, é possível agendar a vacinação desta faixa etária para este fim de semana, ou seja, para os dias 5 e 6 de fevereiro.

Evolução da Covid-19 em Portugal