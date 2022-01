Ex-autarca de Pedrógão Grande recorre e diz-se surpreendido com pena de prisão

O ex-presidente da Câmara de Pedrógão Grande Valdemar Alves mostrou-se hoje surpreendido com pena de prisão a que foi condenado pelo Tribunal Judicial de Leiria no processo relacionado com a reconstrução de casas após os incêndios de junho de 2017 e disse que vai recorrer.

"Isto foi uma surpresa. Não tenho palavras para isto. É [pena] demasiado pesada", disse, no final do julgamento.

O ex-presidente da Câmara de Pedrógão Grande Valdemar Alves foi hoje condenado na pena única de sete anos de prisão pelo Tribunal Judicial de Leiria.

Valdemar Alves tinha sido pronunciado por 20 crimes de prevaricação de titular de cargo político, 20 crimes de falsificação de documento e 20 crimes de burla qualificada, cinco dos quais na forma tentada, os mesmos do despacho de acusação.

O ex-autarca considerou que ainda "vai ser uma caminhada muito longa" e que vai "conferenciar com o advogado", mas a decisão judicial será alvo de recurso.

Também o ex-vereador da Câmara de Pedrógão Grande Bruno Gomes, que estava acusado dos mesmos crimes, foi hoje condenado na pena única de seis anos de prisão.