Boletim DGS. Mais 49 mortes e 72 internados com Covid-19

Portugal regista esta segunda-feira mais 49 mortes e quase 28 mil novos casos de Covid-19, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Nos hospitais há 2.469 pessoas internadas devido ao novo coronavírus. São mais 72 no espaço de um dia.

Nas unidades de cuidados intensivos há 160 internados, o mesmo número de domingo.

A taxa de incidência e o índice de transmissibilidade (Rt), que são os dois indicadores da matriz de risco, registam comportamentos diferentes esta segunda-feira.

O Rt nacional desce de 1,16 para 1,13 e no continente passa de 1,17 para 1,14, o que significa que cada infetado com Covid-19 contamina em média mais do que uma pessoa.

A taxa de incidência nacional sobe de 6130,9 para 6836, 6 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes. No continente aumente de 6108,7 para 6848,7 casos.



Recuperaram da doença nas últimas 24 horas quase 40 mil pessoas.

O número de casos ativos desceu para 586 mil. São menos 11.729 em comparação com o boletim de ontem. Há mais 8.500 contactos de vigilância.

Na soma dos casos ativos e dos contactos de vigilância, há quase um milhão e 220 mil pessoas em isolamento por causa da Covid-19.

Desde a chegada da pandemia a Portugal, em março de 2020, estão confirmadas 19.905 mortes, dois milhões 639 mil casos e dois milhões e 33 mil recuperados.

Numa análise por regiões, o Norte regista 24 mortes e 14.536 novos casos de Covid-19 esta segunda-feira.

Lisboa e Vale do Tejo tem mais 11 mortes e sete mil casos, a região Centro oito óbitos e 3.362 infeções, o Alentejo uma morte e 662 casos e o Algarve quatro óbitos e 983 infeções.

Nas regiões autónomas, a Madeira regista mais uma morte e 537 novos casos e os Açores 798 infeções.