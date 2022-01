Em 24 horas, 45.335 novos casos de Covid, 29 mortes e mais 105 internados

Veja também:

Os números atualizados da Direção-Geral da Saúde (DGS) mostram que Portugal registou 45.335 novas infeções com o coronavírus SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas e mais 29 mortes associadas à Covid-19.

O boletim epidemiológico diário regista 2.397 pessoas internadas em enfermaria, mais 105 do que no sábado, das quais sete nos cuidados intensivos. Desde o dia 26 de fevereiro de 2021 que não tínhamos tantas pessoas internadas, dia em que estavam 2.404 doentes hospitalizados.

Das 29 mortes, 11 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, seis no Norte, seis no Centro, quatro no Alentejo e duas no Algarve.

O boletim revela ainda que, do total de mortes hoje registadas, 18 foram pessoas com mais de 80 anos, nove entre os 70 e os 79 anos, uma entre os 60 e os 69 anos e uma entre os 50 e os 59 anos.

Os casos ativos voltaram a aumentar nas últimas 24 horas, totalizando 597.879, mais 5.910 e recuperaram da doença 39.396 pessoas, o que aumenta o total nacional de recuperados para 1.994.151.

Os casos ativos e contactos em vigilância continuam a ser mais de um milhão de pessoas (1.222.478).

O Norte continua a ser a região com mais novos casos nas últimas 24 horas (mais 19.524), seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo (12.928), o Centro (7.158), o Algarve (2.039) e o Alentejo (1.779).