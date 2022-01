Duas pessoas desalojadas após incêndio urbano em Ovar

Pelo menos duas pessoas ficaram desalojadas, este domingo, após um incêndio no centro da cidade de Ovar, distrito de Aveiro, disseram à Lusa fontes do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) e dos bombeiros.

De acordo com fonte do CDOS de Aveiro, o alerta para o incêndio habitacional foi dado às 16h58, tendo ocorrido no Largo dos Combatentes, em Ovar, e a habitação em causa foi tomada pelas chamas.

Segundo o site oficial da Proteção Civil, a ocorrência mobilizou quatro veículos e 14 operacionais.

O comandante João Mesquita, dos Bombeiros de Ovar, disse ainda à Lusa que poderá haver mais desalojados além dos dois moradores inicialmente identificados, confirmando-se também um ferido ligeiro.

As pessoas desalojadas foram reencaminhadas para os serviços da Proteção Civil municipal.