Mãe e filha morrem intoxicadas numa casa em Ovar

Duas mulheres morreram hoje na freguesia de Válega, Ovar, no distrito de Aveiro, vítimas de intoxicação provocada por um braseiro dentro de casa.

De acordo com o CDOS do distrito de Aveiro, as vítimas, mãe e filha de 86 e 62 anos, respetivamente, residiam junto à Estrada Nacional 109, na freguesia de Válega, concelho de Ovar.

O alerta foi dado pelas 12:15 e estiveram no local ambulâncias com Suporte Imediato de Vida (SIV) de Oliveira de Azeméis (distrito de Aveiro), e Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação (VMER) de Santa Maria da Feira (Aveiro) e de Vila Nova de Gaia (Porto).

Também estiveram no local os Bombeiros de Ovar e a GNR, de acordo com fonte do CDOS de Aveiro.