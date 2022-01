É "urgente" que os dadores de sangue façam a sua dádiva

“Precisamos urgentemente que os dadores façam a sua dádiva”. O renovado apelo é feito pela presidente do Instituto Português do Sangue e da Transplantação.

Maria Antónia Escoval assume situação das reservas de sangue, neste momento, é preocupante.

“Temos uma diminuição das reservas. Fizemos um apelo na passada terça-feira e mesmo assim não tivemos um número significativo de dadores e tivemos de voltar a apelar”, afirma.

Segundo a responsável existem dois fatores determinantes para esta diminuição: o confinamento das pessoas infetadas ou em isolamento profilático por causa do novo coronavírus.

“Para manter toda a atividade precisamos de uma resposta rápida” dos portugueses.



Os grupos sanguíneos mais afetados são o “O positivo”, “O negativo”, “B negativo “, “A positivo” e o “A negativo”.

segundo o Instituto Português do Sangue e da Transplantação, os hospitais necessitam entre 800 a 1.000 unidades de sangue e componentes sanguíneos todos os dias e nunca é demais relembrar que os componentes sanguíneos têm um tempo limitado de armazenamento (35 a 42 dias para os concentrados eritrocitários e cinco a sete dias para as plaquetas); os dadores de sangue, sendo homens, só podem realizar a sua dádiva de três em três meses e, sendo mulheres, de quatro em quatro meses.

Para ser dador de sangue basta ter entre 18 e 65 anos (o limite de idade para a primeira dádiva é os 60 anos) e ter peso igual ou superior a 50 kg e que as pessoas candidatas à dádiva que tenham tido covid-19 devem aguardar 14 dias e as que fizeram a vacina de reforço devem aguardar sete dias, para se candidatarem novamente.

Para facilitar as dádivas os Centros de Sangue e Transplantação de Lisboa, Porto e Coimbra estarão abertos no sábado e no domingo entre as 8h00 e as 19h30.