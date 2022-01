Mais de 200 operacionais combatem incêndio em Vale de Cambra

Os grupos de reforço a incêndios florestais (GRIF) de Coimbra e Viseu foram esta sexta-feira acionados para apoiar o combate de 213 operacionais ao incêndio que lavra desde as 12h35 em Vale de Cambra, no distrito de Aveiro.

Em causa está o fogo que deflagrou numa zona florestal da aldeia da Paraduça, na freguesia de Arões, e que tem vindo a escalar desde então, justificando que, por volta das 17h50, as operações ainda envolvessem 60 viaturas -- já depois de três aviões terem estado ao serviço da mesma operação.

Contactado pela Lusa, o Comando Distrital de Operações de Socorro de Aveiro recusou-se a listar as corporações envolvidas no combate ao incêndio e o número preciso das mesmas, mas disse que nesse trabalho estão "todas as do distrito de Aveiro".

Foi para apoiar essa estrutura que foram entretanto requisitados também os GRIF dos distritos de Coimbra e Viseu, cujos operacionais já constam do total de 213 agentes em combate ao fogo.

Na coordenação das operações está o comandante Vítor Machado, dos Bombeiros Voluntários de Vale de Cambra, que declarou à Lusa: "Depois da aldeia da Felgueira, neste momento já não temos habitações em risco e conseguimos confinar o fogo à área florestal. Mas é uma área muito extensa, ainda está a arder e temos aqui trabalho para toda a noite".